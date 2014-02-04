Социальная сеть Facebook отмечает 10 лет с момента запуска

Соцсеть была создана в 2004 году на тот момент девятнадцатилетним американским студентом Марком Цукербергом. Изначально сайт предназначался только для студентов Гарвардского университета. Только за первые сутки работы в социальной сети зарегистрировалось 1,2 тыс. пользователей.

Вскоре сайт стал доступен для студентов любых учебных учреждений США, а с сентября 2006 года - для всех пользователей сети интернет.

В 2008 году Facebook был переведен с английского на 20 других языков. С 2011 года сайт доступен для украинских пользователей на родном языке.

Как сообщал УНИАН, выручка компании Facebook в 2013 году составила 7,9 млрд долл. по сравнению с 5,1 млрд долл. годом ранее. Количество пользователей, которые хотя бы раз в месяц заходили в соцсеть, по итогам 2013 года составило 1,23 млрд человек, что на 16% выше показателей 2012 года.