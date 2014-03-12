Apple откроет фирменные магазины нового формата в Индии

У магазинов Apple скоро появится новый формат. Сообщается, что с целью увеличения своей доли рынка в Индии, компания планирует открыть по всей стране множество небольших торговых точек, которые будут специализироваться на продажах iPhone 4 и iPad 2 и iPad mini младших моделей. Об этом сообщает UkrainianPhone.com со ссылкой на издание MacRumors.

Также, возможно, там будут продаваться наиболее доступные модели компьютеров и плееры iPod. Площадь одного такого магазинчика будет составлять 40-60 квадратных метров. Работать магазины будут по франчайзинговой модели.

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Сообщается, что в планы входит открытие, по крайней мере, 100 магазинов. Уже названы города, в которых они будут находиться. Сейчас уже производится поиск персонала для них. В основном среди студентов.

Пока что Apple не имеет магазинов в Индии. Однако открывать привычные всем Apple Store в этой, далеко не самой богатой стране, бессмысленно. Поэтому компания и решила несколько смягчить условия.

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Индийский рынок — один из самых важных для Apple, не менее важный, чем китайский. Только за 2013 год рост продаж смартфонов в этой стране составил 129%. В этом же году ожидают ещё более значительных результатов. Пока что iPhone удаётся бить рекорды, показав за 2013 год рост продаж на 400%. В основном благодаря iPhone 4, который вновь был возрождён специально для рынков развивающихся стран. Увеличилась и доля iPad — в два раза.