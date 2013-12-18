Facebook сознался, что может отслеживать даже неопубликованные записи

Об этом стало известно после того, как двое исследователей компании заявили, что отслеживали активность 5 млн посетителей из США и Великобритании, сообщает Инопресса, ссылаясь на статью The Los Angeles Times.

Целью исследования было выяснить, как часто посетители соцсети занимаются самоцензурой при написании постов и комментариев. Запись начинала отслеживаться, если пользователь напечатал больше 5 знаков. Если в течение 10 минут запись не была отправлена, это засчитывалось как самоцензура. В Facebook уточнили, что не следили за тем, какие именно слова и буквы писали обладатели страничек, говорится в статье.

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Представители компании подчеркнули, что исследование проводилось в соответствии с пользовательским соглашением, которое при создании профиля принимает каждый пользователь.

У пользователей есть два пути избежать слежки: удалиться из сети или отключить поддержку JavaScript в своем браузере, сказано в публикации.