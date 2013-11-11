Google и Facebook заявили, что не давали АНБ доступа к серверам

Как сообщила пресс-служба Европарламента, с такими утверждениям они выступили на прошедших в Европарламенте в понедельник очередных слушаниях в связи с публикациями в европейских СМИ о массовом электронном шпионаже спецслужб США за европейцами, пишет РИА Новости.

Газета Washington Post ранее со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, сообщила, что АНБ получало информацию с поисковых серверов Google и Yahoo и собрало данные учетных записей сотен миллионов пользователей.

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Сообщалось, в частности, что всего за один месяц АНБ обработало более 181 миллиона перехваченных записей, начиная с имени получателя и отправителя электронного письма вплоть до его содержания.

По информации издания, АНБ и ФБР также собирают данные с серверов таких компаний как Microsoft и Facebook с помощью программы PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах в целях наблюдения за подозреваемыми в терроризме, которые находятся за пределами США.