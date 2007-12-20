Выпущен флеш-накопитель объемом в 100 гигабайт

Японская компания Buffalo выпустила флешку SHD-UHRS объемом в 100 гигабайт, пишет Лента.ру со ссылкой на Engadget. Устройство имеет размеры визитной карточки и весит около 60 граммов.

Цена SHВ-UHRS составляет 952 доллара. 32-гигабайтная модель стоит 312 долларов, а 64 гигабайтная - 665. Пока неизвестно, будет ли устройство продаваться за пределами Японии.

Чтобы добиться такой емкости накопителя, разработчикам пришлось совместить в устройстве сразу два вида флеш-памяти.

До сих пор флеш-накопители с габаритами меньше 2,5 дюймов и объемом свыше 64 гигабайт не продавались, так как они чрезвычайно дороги.

Осенью Samsung удалось создать накопитель на основе 30-нанометрового технологического процесса и довести объем SSD-дисков до 64 гигабайт. В декабре Intel показала самый маленький твердотельный накопитель, емкость которого в 2008 году достигнет 16 гигабайт. В марте 2008 года должен выйти 2,5-дюймовый E-Disk Altima ATA-133 компании BiTMICRO, вмещающий 416 гигабайт данных.