За последние 5 лет женские сумки серьёзно потяжелели

За последние пять лет дамские сумки потяжелели на 38 процентов. Как пишет The Daily Mail, согласно данным исследований, средняя дамская сумочка вместе с содержимым весит сейчас 2,4 килограмма, а в ближайшее десятилетие ее вес увеличится до трех килограммов.

Представитель компании Asda, по заказу которой проводилось исследование, Файона Ламберт (Fiona Lambert) рассказала, что все большую популярность приобретают большие сумки, и женщины все чаще носят их на плече, а не в руках. По словам Ламберт, плечо современной женщины испытывает такую нагрузку, как если бы она работала на стройке. Особенно сильно женские плечи страдают от сумок с длинными ремешками.

Одной из причин утяжеления сумок называют то, что помимо предметов туалета в них теперь лежит все больше гаджетов* - женщины носят с собой ноутбуки, телефоны, органайзеры, диктофоны, фото- и видеоустройства.

* Гаджет (англ. gadget, принадлежность) - техническое приспособление (в том числе с цифровыми технологиями), обладающее повышенной функциональностью, но ограниченными возможностями (специализация).

Лента.ру