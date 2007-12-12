Dell выпустила свой первый планшетный ноутбук (фото)

Компания Dell 11 декабря объявила о выпуске Latitude XT, своего первого планшетного ноутбука, пишет Engadget. Цена новинки, которая поступит в продажу к концу года, составляет 2500 долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNet News.com.

Устройство оснащено экраном с диагональю в 12,1 дюйма, видеокартой ATI Radeon X1250 UMA Graphics, процессором Intel Core 2 Solo, работающим на частоте 1,06 гигагерца, гигабайтом памяти и жестким диском объемом в 40 гигабайт. В качестве операционной системы используется Windows Vista Business Edition. Вес Latitude XT составляет 1,62 килограмма. Батареи хватает на пять часов использования.

Модификация Latitude XT для работы вне помещений включает в себя экран с более яркой подсветкой, усиленную батарею, а также опциональную установку процессора Intel Core 2 Duo и твердотельный накопитель объемом 32 или 64 гигабайта.

Сенсорный экран ноутбука распознает как пальцы, так и стило. При этом устройство отличает случайное касание от намеренного.

Ноутбук предназначен в основном для корпоративного использования. О планах по выпуску Latitude XT Dell заявляла еще в мае 2007 года. Работающая модель была анонсирована в ноябре.

Рынок планшетных ноутбуков невелик. Они занимают всего 2,4 процента общего рынка ноутбуков.