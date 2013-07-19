США передали МВД Украины оборудование для борьбы с киберпреступлениями
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине передало Министерству внутренних дел Украины современное компьютерное оборудование для осуществления анализа киберугроз.
Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США, предусмотрена также подготовка специалистов по использованию этого оборудования.
В диппредставительстве отметили, что это делается для укрепления партнерства между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе против преступлений, которые совершаются с помощью Интернета, компьютеров или других цифровых устройств.
Средства на оборудование и подготовку специалистов по его использованию были предоставлены Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и по правоохранительным вопросам Государственного департамента США.
Отмечается, что Офис ФБР в Посольстве США в Киеве сыграл ведущую роль в выборе, закупке и поставках этого оборудования, и будет способствовать текущей подготовке кадров криминалистов.
В свою очередь, МВД Украины предоставил помещение для размещения оборудования, и укомплектует центр анализа киберугроз штатом высококомпетентных специалистов.
Этот центр будет использоваться Управлением МВД по вопросам борьбы с киберпреступностью для анализа цифровых доказательств в расследованиях киберпреступлений, совершенных как в национальных, так и международных масштабах.
«Следовательно, он станет большой подмогой для следователей МВД Украины и других правоохранителей – их партнеров в Украине и за границей», - отмечается в сообщении.