США передали МВД Украины оборудование для борьбы с киберпреступлениями

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США, предусмотрена также подготовка специалистов по использованию этого оборудования.

В диппредставительстве отметили, что это делается для укрепления партнерства между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе против преступлений, которые совершаются с помощью Интернета, компьютеров или других цифровых устройств.

Средства на оборудование и подготовку специалистов по его использованию были предоставлены Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и по правоохранительным вопросам Государственного департамента США.

Отмечается, что Офис ФБР в Посольстве США в Киеве сыграл ведущую роль в выборе, закупке и поставках этого оборудования, и будет способствовать текущей подготовке кадров криминалистов.

В свою очередь, МВД Украины предоставил помещение для размещения оборудования, и укомплектует центр анализа киберугроз штатом высококомпетентных специалистов.

Этот центр будет использоваться Управлением МВД по вопросам борьбы с киберпреступностью для анализа цифровых доказательств в расследованиях киберпреступлений, совершенных как в национальных, так и международных масштабах.

«Следовательно, он станет большой подмогой для следователей МВД Украины и других правоохранителей – их партнеров в Украине и за границей», - отмечается в сообщении.