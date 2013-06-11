СМИ: Киберразведка США взламывает сервера по всему миру

Об этом сообщил сегодня американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Агентстве национальной безопасности (АНБ).

По его данным, в структуре АНБ существует особая структура под названием "Офис операций по специализированному доступу" (Tailored Access Operations, TAO). "ТАО успешно вторгался в китайские компьютерные и телекоммуникационные системы на протяжении почти 15 лет, набрав самую лучшую и надежную разведывательную информацию о том, что происходит в КНР", - пишет журнал.

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По данным издания, офис ТАО спрятан в штаб-квартире АНБ в Форт-Мид, штат Мэриленд, стальную входную дверь стерегут вооруженные охранники, а попасть внутрь можно только после введения шестизначного пароля и сканирования сетчатки глаза посетителя, сообщают РИА Новости.

"По данным бывших работников АНБ, миссия ТАО проста. ТАО собирает разведывательную информацию по зарубежным целям, тайно взламывая компьютеры и телекоммуникационные системы, расшифровывая пароли, проникая в компьютерные системы безопасности, которые защищают атакуемый компьютер. Затем она ворует данные, сохраненные на жестких дисках компьютеров, и копирует все сообщения и траффик данных, проходящий по атакуемым системам электронной почты и текстовых сообщений", - пишет журнал.

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Подобная информация позволяет США уничтожать или повреждать иностранные компьютерные системы с помощью кибератак, если такой приказ отдаст президент. За эти атаки отвечает Киберкомандование США (Cybercom), которое возглавляет директор АНБ.

Официальные лица в США пока не прокомментировали публикацию журнала. Это уже третья масштабная утечка о спецслужбах страны за последнюю неделю. Ранее Эдвард Сноуден, бывший работник ЦРУ, передал в СМИ данные о тотальной проверке звонков мобильных телефонов на территории США, а также о доступе АНБ к серверам, электронной почте, чатам таких крупнейших IT-компаний, как Microsoft, Google, Apple, Facebook.