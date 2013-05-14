Первый музыкальный видеоклип, созданный в космосе, бьет рекорды на YouTube

На Землю вернулся экипаж 35-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Романа Романенко, бортинженеров астронавтов Криса Хадфилда (Канадское космическое агентство) и Томаса Машберна (НАСА), сообщили УНИАН в Роскосмосе.

«14 мая в 6.31 мск в заданном районе юго-восточнее города Джезказган (Республика Казахстан) совершил посадку спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-07М». Посадка прошла в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Сообщается, что миссия продолжалась 146 суток. Для российского космонавта и американского астронавта это был второй полет в космос, а для их канадского коллеги третья космическая экспедиция.

Запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-07М» с космодрома Байконур состоялся 19 декабря 2012 года. Он стал 117-м полетом корабля «Союз», первый запуск которого состоялся в 1967 году.

На борту МКС Романенко принял участие в выполнении около 50 экспериментов по российской программе научно-прикладных исследований и экспериментов и совершил выход в открытый космос.

После отстыковки корабля от российского сегмента МКС и до прибытия на борт следующей длительной экспедиции на орбите продолжает работу экипаж МКС-36 в составе: командир Павел Виноградов, бортинженеры Александр Мисуркин (Роскосмос) и Кристофер Кэссиди (НАСА).

В то же время размещенный на портале YouTube первый в истории музыкальный видеоклип, созданный в космосе, менее чем за два дня собрал почти 4 млн просмотров. Его записал на борту МКС Хадфилд, исполнивший популярный хит Дэвида Боуи «Космическая Одиссея» под аккомпанемент акустической гитары.

Во время исполнения канадский астронавт парил в невесомости в отсеках МКС, а в иллюминаторы были видны космическое пространство и далекая Земля. Записать видеоклип Хадфилду помогли другие члены экипажа МКС, а смонтировал запись, переданную на Землю, его сын Эван. Заканчивается видеоролик кадрами приземления капсулы «Союза».