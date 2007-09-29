США провели испытание компонента ПРО

В пятницу агентство противоракетной обороны США успешно провело испытание по перехвату цели с помощью ракеты дальнего действия, сообщает Reuters.

Ракета-перехватчик, стартовавшая с базы ВВС США "Ванденберг" в Калифорнии, поразила ракету-мишень, запущенную с острова Кодиак (Kodiak) на Аляске.

По словам представителя Пентагона, основной целью испытания являлся сбор и обработка показателей ракеты во время полета и поражения цели.

Данные испытания стали уже шестым успешным запуском ракеты-перехватчика с октября 1999 года. Стоимость нынешнего эксперимента составила 85 миллионов долларов.

Напомним, что в рамках создания системы ПРО США планируют разместить ее компоненты в Польше и Чехии. Против данных планов выступает Россия.

Лента.ру