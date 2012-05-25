Парламент решил поддержать программистов

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 416 зарегистрированных в сессионном зале.

Сфера действия закона распространяется на субъекты хозяйствования индустрии программной продукции, определенной согласно Налоговому кодексу Украины, и общественные отношения, связанные с их деятельностью.

Годовые планы мер по поддержке развития индустрии программной продукции Украины разрабатываются центральным органом исполнительной власти по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины не позже 1 декабря года, предшествующего плановому, и утверждаются Кабинетом министров Украины.

С целью стимулирования развития системы управления в индустрии программной продукции центральный орган исполнительной власти по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, другие центральные органы исполнительной власти согласно их полномочиям и субъекты хозяйствования индустрии программной продукции формируют механизм взаимодействия по таким направлениям: усовершенствование форм статистической отчетности, которые подаются субъектами хозяйствования индустрии программной продукции; определение критериев оценки состояния и развития индустрии программной продукции; определение функций, задач и методов управления в индустрии программной продукции; внедрение системы эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для развития индустрии программной продукции и т.п.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, устанавливается в соответствии с первым классом профессионального риска в размере, предусмотренном законодательством, как доля от совокупной суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работниками в отчетном периоде, и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

Также предусмотрено, что временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для наемных работников субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, в том числе нерезидентов, устанавливается в размере, предусмотренном законодательством, как доля от суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работником в отчетном периоде.