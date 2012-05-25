Парламент решил поддержать программистов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 416 зарегистрированных в сессионном зале.
Сфера действия закона распространяется на субъекты хозяйствования индустрии программной продукции, определенной согласно Налоговому кодексу Украины, и общественные отношения, связанные с их деятельностью.
Годовые планы мер по поддержке развития индустрии программной продукции Украины разрабатываются центральным органом исполнительной власти по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины не позже 1 декабря года, предшествующего плановому, и утверждаются Кабинетом министров Украины.
С целью стимулирования развития системы управления в индустрии программной продукции центральный орган исполнительной власти по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, другие центральные органы исполнительной власти согласно их полномочиям и субъекты хозяйствования индустрии программной продукции формируют механизм взаимодействия по таким направлениям: усовершенствование форм статистической отчетности, которые подаются субъектами хозяйствования индустрии программной продукции; определение критериев оценки состояния и развития индустрии программной продукции; определение функций, задач и методов управления в индустрии программной продукции; внедрение системы эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для развития индустрии программной продукции и т.п.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, устанавливается в соответствии с первым классом профессионального риска в размере, предусмотренном законодательством, как доля от совокупной суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работниками в отчетном периоде, и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.
Также предусмотрено, что временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для наемных работников субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, в том числе нерезидентов, устанавливается в размере, предусмотренном законодательством, как доля от суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работником в отчетном периоде.