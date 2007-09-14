Суперкар Aero TT стал самой мощной и быстрой машиной в мире (фото)

Суперкар SSC Ultimate Aero TT, построенный американской компанией Shelby Supercars, установил новый мировой рекорд скорости для серийных автомобилей, разогнавшись до 411 километров в час. Это достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, такой 1183-сильный суперкар стал самой быстрой и самой мощной машиной в мире, обойдя по этим показателям даже знаменитый Bugatti Veyron.

Для того, чтобы рекорд был зарегистрирован, автомобилю необходимо было проехать по специально выделенному закрытому участку одной из магистралей в штате Вашингтон сначала в одном направлении, а затем в другом. При этом надо было затратить на это не более часа. В результате на первом отрезке SSC Ultimate Aero TT смог разогнаться до 413,8 километров в час, а на втором до 409,7 километров в час. Таким образом, среднее значение – 411,76 километров в час – и было записано в качестве нового рекорда.

Стоит отметить, что новое достижение почти на пять километров в час превышает неофициальный рекорд, установленный суперкаром Bugatti Veyron, который смог достичь максимальной скорости в 407 километров в час.

Напомним, что SSC Ultimate Aero TT в начале текущего года уже пытался установить мировой рекорд. Однако тогда этому помешал снегопад и машина смогла разогнаться только до 370 километров в час.

SSC Ultimate Aero TT оснащается 6,2-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 1183 лошадиные силы. До "сотни" такой суперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость, согласно расчетам конструкторов, может превзойти отметку в 411 километров в час и достигнуть 436 километров в час.

Автолента, фото Pistonheads.com