Чернобыльская АЭС построит новый ”саркофаг” сверху над старым

17 сентября будет подписан контракт между французским консорциумом Novarka и ГСП «Чернобыльская АЭС» о строительстве нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН.

По его словам, подписание контракта состоится в Чернобыле.

С французской стороны его должен подписать государственный секретарь по вопросам предпринимательства и внешней торговли Эрве НОВЕЛЛИ.

Говоря об отношениях Украины с ЕС, Посол отметил, что Франция рассматривает отношения Украины с ЕС в рамках Европейской политики соседства. Он отметил, что во втором полугодии 2008 года Франция будет председательствовать в Европейском Союзе, и за это время будет окончательно проработано усиленное соглашение о сотрудничестве между Украиной и ЕС. По словам Ж.-П.ВЕЗИАНА, если Украина до этого времени присоединится ко Всемирной торговой организации, то это соглашение также будет касаться зоны свободной торговли.

Посол также отметил положительные тенденции в экономическом сотрудничестве между Украиной и Францией и в инвестиционной политике. По его словам, если в 2005 году Франция была на 21-м месте по уровню инвестиций в Украину, то сегодня она занимает 8-ю позицию. По его словам, французские инвестиции в Украине составляют около 935 млн. евро.

Ж.-П.ВЕЗИАН также отметил, что французское посольство в Украине пытается упростить получение французских виз украинским гражданам. Сегодня строится большее количество помещений для приема граждан, которые обращаются за получением французской визы.