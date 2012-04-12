Facebook запустил русскоязычный мессенджер для Windows
12:18, 12 апреля 2012Наука и IT
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Популярная соцсеть Facebook начала продвигать свою альтернативу таким мессенджерам, как Skype, ICQ и т.п.
Фейсбук запустил собственную "аську"
Чат от Facebook позволит общаться с друзьями из соцсети независимо от того, чем вы заняты на данный момент. Он позволяет просматривать и отвечать на переписку прямо со своего рабочего стола. Даже если вы просматриваете другие веб-страницы или пользуетесь другим приложением, вам ненужно прерывать своих занятий, чтобы оставаться на связи.
Также предусмотрена возможность узнавать о новых комментариях, отметках в фотографиях и других новостях в Facebook, как только они появятся.
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