Facebook запустил русскоязычный мессенджер для Windows

Чат от Facebook позволит общаться с друзьями из соцсети независимо от того, чем вы заняты на данный момент. Он позволяет просматривать и отвечать на переписку прямо со своего рабочего стола. Даже если вы просматриваете другие веб-страницы или пользуетесь другим приложением, вам ненужно прерывать своих занятий, чтобы оставаться на связи.

Также предусмотрена возможность узнавать о новых комментариях, отметках в фотографиях и других новостях в Facebook, как только они появятся.