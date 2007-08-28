Доходы мобильных операторов Украины возросли за 7 месяцев на треть

Доходы украинских операторов мобильной связи увеличились за 7 месяцев 2007г. по сравнению с тем же периодом 2006 г. на 34,7% - до 2,663 млрд долл. Такие данные привел Госкомстат Украины.

В том числе доходы сотовых операторов возросли на 34,7% - до 13,66 млрд долл., операторов пейджинговой связи сократились на 37,2% - до 455 тыс. долл., от услуг транкинговой связи увеличились на 38,9% - до 2,4 млн долл. Доходы от предоставления услуг сотовой связи населению возросли за 7 мес. на 31,7% - до 1 млрд долл.

В целом доходы украинских компаний от предоставления услуг связи возросли за 7 мес. 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 22,7% - до 4,309 млрд долл. Рынок сотовой связи Украины контролируют российские компании.

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