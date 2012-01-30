В Иране арестованы администраторы группы Facebook

В Иране сотрудники отдела полиции, ответственного за безопасность в Интернете, арестовали четверых администраторов группы в социальной сети Facebook, в которой был организован виртуальный конкурс красоты, сообщает Радио Свобода.



Руководитель отдела Камаль Хадиан заявил, что полицейские установили контроль над группой, которая, по его словам, распространяла "коррупцию и бесстыдство".

Среди арестованных - двое мужчин и две женщины. До вмешательства полицейских в группу успели вступить более 25 тысяч иранцев - мужчин и женщин - которые по призыву организаторов публиковали в социальной сети свои фотографии. Теперь им могут грозить преследования.

Доступ к социальной сети Facebook в Иране заблокирован, однако многие пользователи Интернета находят возможность обойти запрет, используя специальные программы.