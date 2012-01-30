Путин назвал приоритетные отрасли

России необходимо преодолеть технологическое отставание, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в опубликованной в газете "Ведомости" программной статье, посвященной экономике.

"Разумеется, сейчас никто не будет повторять опыта Советского Союза, который в условиях противостояния с Западом сформировал полностью автономную технологическую базу. В итоге основная часть оригинальных технологий в условиях изоляции отстала от конкурентов, что выяснилось, как только упал железный занавес", - уточнил он.

Путин пояснил, что имеет в виду другой сценарий.

Россия, по его словам, "обязана занять максимально значительное место в международном разделении труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица постоянно обновляющихся передовых технологий как минимум в нескольких секторах... Иначе будем постоянно терять ресурсы, выплачивая их за новые, все более сложные и дорогие технологии промышленных товаров, материалов и медицинских препаратов, которые не умеем создавать сами", - аргументирует премьер-министр РФ.

По его мнению, для возвращения технологического лидерства нужно тщательно выбрать приоритеты.

Лучшие кандидаты, по мнению автора: фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии.

"Разумеется, традиционными лидерами, где мы не потеряли технологических преимуществ, являются наша атомная промышленность и космос. Список не закрыт - все зависит от конъюнктуры мирового рынка и не в последнюю очередь от инициативы предпринимателей и работников самих отраслей", - считает В.Путин.