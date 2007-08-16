Первый британский эсминец-невидимка прошел испытания (фото)

Эсминец британского Королевского флота "Дэрин" завершил первый испытательный поход.

Корабль-"стелс", построенный на верфи в Глазго, вышел в первый поход 18 июля 2007 года. Во время плавания испытывались различные системы эсминца, включая вооружение. Достройка корабля и завершение его испытаний планируется на 2008-2009 годы. В общей сложности Королевский флот планирует получить 6 эсминцев-невидимок, предназначенных для сопровождения перспективных авианосцев.

Стандартное водоизмещение нового эсминца составляет 5800, полное - 7300 тонн, длина - 152,4 метра, ширина - 21 метр, осадка - 5,7 метра. Скорость полного хода равна 29 узлам, дальность плавания 18-узловым ходом - семь тысяч морских миль. Корабль оснащен 114-миллиметровой универсальной артустановкой, восемью ракетами "Гарпун", вертикальной пусковой установкой на 48 зенитных ракет Aster 15/30, двумя зенитными автоматами и противолодочными торпедными аппаратами. Кроме того, на эсминце может базироваться вертолет.

Лента.ру