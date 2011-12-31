Студенты крали из домов Интернет-оборудование

В Тернополе задержаны два студента, похищавшие из домов оборудование Интернет-провайдеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, ребята похищали не только кабели, но и специальные устройства, после чего краденное продавали.

Доказано, что задержанные украли Интернет-оборудование из двух многоэтажек на Солнечном массиве, выясняется их причастность к аналогичным кражам, о которых заявили провайдеры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса за кражу.

По данным правоохранителей, один из задержанных – студент четвертого курса местного технического университета, его сообщник – студент технического колледжа.