Испанский язык стал вторым по популярности в Google

Американская компания Google объявила, что испанский язык вышел на второе по популярности место после английского языка в ее поисковой системе, сообщил гендиректор компании в Латинской Америки Гонсало Алонсо.

"Испанский язык стал вторым по частоте использования, обойдя немецкий, японский и французский языки, что говорит о росте интернет-траффика в испаноязычном регионе", - приводятся слова Алонсо в сообщении, распространенном в Буэнос-Айресе.

Google открыла представительство в Аргентине в апреле этого года. По данным компании, Google поддерживает результаты поиска в 55 странах на 35 разных языках. Большая часть траффика этой поисковой системы относится к США.