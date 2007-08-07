ЦАХАЛ будет набирать ”продвинутую” молодежь из-за границы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует начать набор еврейских подростков из-за границы в одно из своих самых секретных и престижных высокотехнологичных подразделений, пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, это решение было принято в рамках увеличения технологического потенциала израильской армии. Для того, чтобы попасть в программу, будущие рекруты должны будут получить гражданство Израиля и хорошо изучить иврит. Кроме того, всем придется пройти проверку службы безопасности.

Те, кто попадет на курсы, будут обучаться на них в течение трех лет, после чего получат ученую степень по физике и математике и станут офицерами Армии обороны Израиля. По окончании курсов им придется также в обязательном порядке подписать контракт сроком на шесть лет. Программа, получившая название Talpiot, будет введена в течение ближайших шести месяцев.

Лента.ру