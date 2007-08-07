В России скоро появятся корабли для освоения дальнего космоса

Космические корабли для освоения дальнего космоса появятся в РФ в ближайшее время, говорится в статье руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова, опубликованной на информационном портале "Реальная экономика" правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, транспорта и технологий.

"Уже в ближайшее время появятся проекты новых космических кораблей и ракет-носителей. Это будут не просто пилотируемые корабли, а транспортные системы, на которые будет возложена самая важная миссия - освоение дальнего космоса. А стартовой площадкой для них могут стать орбитальные станции. Расширятся возможности и наших российских космодромов", - пишет А.Перминов.

По его словам, отечественная ракетно-космическая отрасль сегодня является составной частью экономики РФ. "Федеральное космическое агентство подписало договор о сотрудничестве более чем с 40 регионами РФ. Главное, чтобы результатами космической деятельности смогли воспользоваться простые люди во всех уголках России".

Глава Роскосмоса также сообщил, что сегодня более 40 стран мира осуществляют изготовление космических аппаратов и их запуски, реализуя свой научно-технический потенциал, "и более 130 стран пользуются результатами космической деятельности".

"Но космическим потенциалом в полном объеме располагают не все страны. К ним, помимо России, на сегодняшний день относятся США, Китай, Индия, Япония и объединенная Европа (ЕКА). И только три из них - Россия, США и Китай - располагают технологиями и реализуют пилотируемые программы", - напоминает А.Перминов.

Он отметил, что по уровню финансирования космических проектов Россия уступает только США, Европейскому космическому агентству, Японии, Китаю "и делит с Индией пятое место".

"Но даже при таком финансировании Россия занимает лидирующее место по количеству пусков ракет-носителей со своих космодромов. В 2006 году, например, их доля составила около 40% всех пусков в мире".

РИА "Новости"