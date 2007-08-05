Студенты создали пивной насос на солнечных батареях
14:08, 05 августа 2007Наука и IT
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Изобретение продемонстрируют на рок-фестивале
Учащиеся технического вуза бельгийского города Левен сконструировали пивной насос, работа системы охлаждения которого обеспечивается при помощи солнечных батарей, сообщила радиостанция "Контакт-плюс".
Свое изобретение студенты намерены продемонстрировать в действии участникам предстоящего 10-12 августа в Левене рок-фестиваля.
По словам будущих инженеров, их целью является пропагандирование возможностей использования энергии Солнца в качестве альтернативного энергоисточника.
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