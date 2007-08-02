США потратят 50 миллиардов долларов на компьютерные системы

Правительство США заключило на 10 лет контракты с компаниями сектора высоких технологий на создание компьютерных систем федерального уровня, сообщает AP. Общая сумма госзаказа составляет 50 миллиардов долларов.

Управление служб общего назначения (General Services Administration), которое занимается госзакупками правительства США, заявило, что контракты предусматривают поставки компьютеров, программного обеспечения и различных технических услуг.

Среди 29 отобранных компаний оказались, в частности, Electronic Data Systems, General Dynamics, AT&T, Lockheed Martin и IBM. Портал Goverment executive сообщает, что всего на заключение контракта претендовали 66 фирм.

Стоит отметить, что компании, которые получили контракт, не обязательно получат заказы. Дело в том, что агентства будут раздавать заказы законтрактованным участникам рынка через тендеры.