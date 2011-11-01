Украина намерена присоединиться к европейским ядерным исследованиям

Украина ожидает до конца этого года подписания соглашения о предоставлении ассоциированного членства в Европейской организации ядерных исследований (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN или ЦЕРН).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

В Госинформнауки напомнили, что 20 октября правительство одобрило распоряжение о подписании соглашения между Кабинетом министров и ЦЕРН о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена и уполномочило подписать документ председателя Госинформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

“Приобретение Украиной статуса государства – ассоциированного члена ЦЕРН создаст правовые основания для максимального участия украинских научных учреждений в программах ЦЕРН, будет содействовать комплексному развитию грид-технологий в Украине и совершенствованию подготовки молодых ученых в области теоретической и прикладной физики”, - говорится в сообщении Госинформнауки.

Как сообщалось, в марте 2011 года в г. Женеве была заключена декларация Кабинета министров Украины и ЦЕРН, которой положено начало смешанной рабочей группе по научно-техническому сотрудничеству, и подписано совместное заявление о намерении относительно возможной украинской заявки о приобретении статуса государства – ассоциированного члена ЦЕРН.

*** ЦЕРН - ведущая европейская межправительственная организация по изучению физики высоких энергий. Украинские научные работники хорошо известны в этой организации благодаря их успешному участию над проектом Большого адронного колайдера. Также ЦЕРН - один из центров развития новой грид-технологии, способной хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, получаемых после запуска Большого адронного колайдера.