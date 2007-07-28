Российское правительство создаст новый сорт нефти - для Китая

Российское правительство намерено создать новый, пятый российский сорт нефти, у которого пока нет даже рабочего названия. Аналитики называют новую смесь, которая будет поставляться по Восточному трубопроводу, ESPL Blend ("смесь ВСТО"), пишет газета "Коммерсант". Пока в России только четыре марки нефти: Urals, Siberian Light, Rebco и Sokol. Цены на Urals, Siberian Light и Rebco привязаны к котировкам североморской смеси Brent. Неизвестно, будут ли привязаны цены на ESPL Blend к ценам на Brent.

Новая марка, для которой необходимо завести отдельный ГОСТ, будет дороже Urals, так как в последнюю входит тяжелая нефть, добываемая на Урале и Поволжье. В ESPL Blend высокосернистой нефти не будет.

Возможность регистрации нового сорта нефти рассматривалась еще в 2004 году, но была отложена. Теперь работы над определением состава смеси продолжилось. Если даже сорт будет зарегистрирован, первым его, скорее всего, получит не рынок, а китайцы, с которыми строители ВСТО заключат договоры на поставку.

Проект строительства Восточного нефтепровода реализуется компанией "Транснефть". Протяженность нефтепровода составит около 2800 километров. Завершение строительства первого этапа ВСТО запланировано на второе полугодие 2008 года.

Лента.ру