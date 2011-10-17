Великобритания навсегда прощается со старым телевидением

В Великобритании на 24 октября 2012 г. намечено полное закрытие аналогового телевещания, сообщает Би-би-си, отмечая, что Северная Ирландия станет последним регионом страны, который откажется от электронной передачи. Начиная с указанной даты, прием сигнала на телевизорах, не подключенных к спутниковым или кабельным каналам и не имеющих встроенного цифрового тюнера, будет возможен только после покупки специальной приставки.

Представители телевизионных компаний сообщают, что помимо улучшения качества картинки и уверенного приема сигнала, британские телезрители получат расширенный комплект каналов и возможность пользования сервисом телетекста.

Помимо Великобритании, где аналоговое телевещание работает с 1932 г., на новый формат вещания в 2012 г. также полностью перейдет Южная Корея, замечает РосБизнесКонсалтинг.