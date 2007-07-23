Многоцелевой вертолёт Ми-38 пойдёт ”в серию” (фото)

Серийное производство многоцелевых вертолетов Ми-38 будет развернуто на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) в 2009-10 годах, сообщает сайт "Роспрома".

Испытания вертолета начались в 2004 году. В 2008 году Ми-38 планируется сертифицировать по нормам летной годности АП-29. Создание вертолета обошлось в 2 миллиарда рублей, из которых 800 миллионов составили средства федерального бюджета, а остальное - средства Казанского вертолетного завода, Московского вертолетного завода имени Миля, компании "Транзас" и Pratt&Whitney.

Ми-38 представляет собой многоцелевой вертолет среднего класса. Максимальный взлетный вес машины превышает 15 тонн, грузоподъемность - 5 тонн в кабине или 6 тонн на внешней подвеске. Стоимость базового варианта Ми-38 составляет 12 миллионов долларов. Скорость вертолета - 325 километров в час, радиус действия с крейсерской скоростью - 300-600 километров в зависимости от нагрузки. На экспорт Ми-38 планируется поставлять с двигателями Pratt&Whitney PW-127, производство которых будет развернуто в РФ.

Машина оснащена пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать вертолет в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Ми-38 должен заменить в гражданских авиакомпаниях и Вооруженных силах вертолеты типа Ми-8/17.