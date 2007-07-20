Витренко не смогла насолить американским военным

Сегодня в Одессе состоялась церемония закрытия международных учений «Си Бриз-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, военнослужащие государств-участников выполнили все поставленные задачи, 197 операций на суше и на море прошли на высоком профессиональном уровне.

Такую оценку «Си Бриз-2007» обнародовал директор учений, командор Чип УОЛТЕР, добавив, что «еще два дня военным необходимо для свертывания сил, участвовавших в «Си Бриз-2007».

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ сообщил, что «в этом году впервые отрабатывались задания для авиации, в которых принимали участие самолеты Б-12. Их задачей было обнаружение в Черном море подводных лодок».

По словам заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Николая СЕРДЮКА, указ Президента Украины о проведении международных учений успешно выполнен. Говоря о попытках отдельных сил накалить обстановку вокруг «Си Бриз-2007», Н.СЕРДЮК отметил, что «акции протеста не нарушили ход учений».

К окончанию церемонии закрытия учений «Си Бриз-2007», состоявшейся в Доме офицеров Южного оперативного командования, к зданию подошли полтора десятка представителей организаций «Единое Отечество», ПСПУ и «Прорыв».

Как сообщал УНИАН, украинско-американские тактические учения военно-морских сил с приглашением представителей других стран "Си Бриз-2007" началисчь 9 июля и проходили на территории Одесской и Николаевской областей.

К учениям были привлечены 22 военных корабля и свыше 2,5 тыс. военнослужащих и наблюдателей из 13 стран.