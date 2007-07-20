Опасность ”случайной ядерной войны” все ещё остается

В России ухудшилось состояние военной системы предупреждения о пусках ядерных ракет, что увеличивает риск "случайной ядерной войны", утверждает бывший министр обороны США Уильям Перри.

"Опасность случайной ядерной войны все еще остается. Американские и российские ракеты по-прежнему остаются в режиме запуска по тревоге, и неотъемлемая опасность такого положения усугубляется тем фактом, что состояние российской системы предупреждения ухудшилось с момента окончания холодной войны", - заявил Перри, который сейчас работает директором Проекта превентивной обороны в политологическом Центре международного сотрудничества в сфере безопасности при Стэндфордском университете, на слушаниях в американском конгрессе.

Подчеркнув, что наряду с угрозой случайного ядерного конфликта США сталкиваются с реальной опасностью подрыва террористами ядерного заряда в одном из американских городов, бывший глава Пентагона констатировал, что "спустя 20 лет после окончания холодной войны над нашими головами по-прежнему нависает черное ядерное облако".

РИА "Новости"