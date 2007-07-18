После землетрясения на крупнейшей АЭС в мире обнаружено 50 повреждений

На семи блоках крупнейшей атомной электростанции в мире Касивадзаки-Карива (Kashiwazaki-Kariwa) обнаружено 50 повреждений, вызванных мощным землетрясением магнитудой 6,8 балла, произошедшем 16 июля. Об этом сообщила компания-оператор АЭС "Токио дэнриоку" (Tokyo Denryoku).

В числе проблем, в частности, возгорание трансформатора, утечки и повреждения труб, передает РИА Новости.

На АЭС четко сработала система автоматической остановки четырех блоков реактора, находившихся в то время в действии. Другие три блока находились на плановом осмотре.

Однако спустя некоторое время в трансформаторе с внешней стороны третьего блока начался пожар. Пожарные прибыли только через час, на тушение ушло два часа. Руководство компании сегодня признало, что на АЭС возникли проблемы с подачей воды для тушения.

Потом появилась информация об утечке в шестом блоке 1,2 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. По информации "Токио дэнриоку", это была вода из бассейна для хранения отработанного уранового топлива. Вытекшая жидкость по системе дренажа попала в море, хотя опасности для окружающей среды в таком количестве, по мнению компании, не представляет.

Сегодня стало известно, что на территории АЭС опрокинулись около сотни бочек, в которых хранятся низко-радиоактивные ядерные отходы. Как сообщила "Токио дэнриоку", у нескольких бочек отошли крышки, и сейчас уточняется, вытекло ли содержимое и был ли нанесен ущерб окружающей среде.

Руководству "Токио дэнриоку" запрещено запускать реактор до тех пор, пока не будет полностью удостоверено, что это безопасно. Специалисты компании продолжают осмотр объектов на предмет повреждений.

По словам экспертов, при проектировании электростанции принималось во внимание наличие рядом с ней двух активных пластов земной коры, которые, начав двигаться, могли привести к колебаниям поверхности. Однако в этот раз в движение пришел находящийся западнее в море крупный пласт площадью, примерно, 20 на 30 километров, о существовании которого проектировщики не подозревали. По оценкам специалистов, он продвинулся, примерно, на 70 сантиметров.

Кроме того, станция строилась в соответствии со старыми нормами, которые предполагают запас прочности, рассчитанный на толчки магнитудой 6,5. Землетрясение было большей силы. Поэтому генеральный секретарь правительства Ясухиса СИОДЗАКИ предложил пересмотреть нормативы сейсмоустойчивости для атомных электростанций.