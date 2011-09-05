В России хотят объяснить детям, на какие сайты нельзя заходить

В российских школах в рамках предмета "информатика" планируют обучать детей интернет-грамотности.

Как передает РИА Новости, с подобным предложением к министру науки и образования России обратились депутаты Госдумы.

Они предлагают давать учащимся знания о поведении в интернете для того, чтобы не стать жертвами виртуальных мошенников.

"Сегодня даже взрослые не знают об элементарных правилах пользования электронной почтой и посещения интернет-сайтов, позволяющих обезопасить себя от проблем со всевозможными виртуальными мошенниками», - сказал депутат Роберт ШЛЕГЕЛЬ.

Он уточнил, что имеется в виду курс, в рамках которого учителя информатики будут пояснять детям, на какие сайты нельзя заходить, чтобы родителям не был выставлен дополнительный счет за использование интернета, почему опасно размещать личную информацию о себе и своей семье.

"Министр образования России предложение поддержал, заверив, что такой курс в ближайшее время будет разработан и внедрен в учебную программу школ", - отметил депутат.

По его мнению, такие уроки сократят, в том числе, киднеппинг, поскольку похищения детей в России нередко организуются за счет получения необходимой для этого информации в интернете.