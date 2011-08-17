Хакеры "похоронили" премьер-министра

Хакеры взломали сайт канадской газеты Le Devoir и опубликовали новость о смерти премьер-министра провинции Квебек Жана Шаре от сердечного приступа, сообщает Би-би-си.

Заметка продержалась на сайте более часа и вызвала бурную реакцию, прежде чем была удалена.

Впоследствии газета принесла извинения читателям и лично премьер-министру, а также обратилась в полицию с просьбой расследовать инцидент.

Сам Шаре пошутил по поводу статьи: "Меня не раз хоронили как политика, но в таком ключе о моей кончине сообщили впервые".