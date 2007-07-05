Вирус, крадущий пароли, провёл быструю атаку на Италию и весь мир

Десятки тысяч интернет-пользователей по всему миру пострадали от новой эпидемии компьютерных вирусов, похищающих пароли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на TrendLabs - лабораторию компании Trend Micro, производителя сетевых антивирусных программ и услуг для защиты контента.

Изначально эпидемия затронула тысячи популярных итальянских сайтов, а затем атака "очень быстро" распространилась по всему миру.

"В течение 48 часов после начала эпидемии было взломано более двух тысяч итальянских сайтов. Trend Micro регистрировала удвоение числа жертв каждые 6-8 часов", - говорится в сообщении.

Вредоносный код, находящийся на зараженных сайтах, устанавливает на компьютер пользователя программу, способную похищать пароли и превращать компьютер в сервер, предназначенный для совершения атак на другие компьютеры.

Код направляет посетителей зараженного компьютера на сервер, где находится набор хакерских инструментов Mpack, с помощью которых фиксируется информация об атакуемых компьютерах, включая IP-адреса, а также уязвимые места для взлома. "Примечательно, что Mpack можно приобрести на ряде русских сайтов примерно за 700 долларов", - отмечают в TrendLabs.

Зараженные сайты охватывают широкий спектр интересов - от туризма, автомобилей, фильмов и музыки, налогов и услуг по трудоустройству, до сайтов некоторых итальянских городских советов и отелей. "Не миновала сия участь даже сайты, связанные с Джоном Бон Джови и Матерью Терезой", - говорится в сообщении.

По словам старшего исследователя интернет-угроз TrendLabs Ивана Макалинтала (Ivan Macalintal), приведенным в сообщении, злоумышленники используют несколько вредоносных программ для того, чтобы остаться незамеченными и установить программу, предназначенную для кражи такой персональной информации, как банковские данные и пароли.