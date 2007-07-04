Mitsubishi будет выпускать два турбированных Lancer`а (фото)
19:18, 04 июля 2007Наука и IT
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...Evolution ("покруче") и Ralliart ("попроще")
Компания Mitsubishi Motors планирует выпускать сразу две турбированные версии модели Lancer. Про одну из них все уже известно - это будет новый Lancer Evolution 10-го поколения, который получит полностью новый алюминиевый двухлитровый турбомотор мощностью 295 лошадиных сил и продвинутую систему полного привода Super All Wheel Control (S-AWC3) с активным центральным и задним дифференциалом.
|Mitsubishi Lancer Evolution
Напомним, что пока новый Lancer продается лишь с атмосферными моторами объемом 1,5- и 2,0-литра. В России такой автомобиль стоит 17 тысяч 990 долларов за версию с 1,5-литровым мотором, а самый дорогой седан с двухлитровым силовым агрегатом, вариатором и спортивным обвесом - 24 тысячи 300 долларов.
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