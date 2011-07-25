Космическая свалка вокруг Земли за 10 лет разрослась вдвое

Количество отработанных ступеней ракет, вышедших из строя спутников и других искусственных объектов, относящихся к космическому мусору, в околоземном пространстве с 2001 по 2011 год выросло вдвое, свидетельствуют данные Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным ежеквартального отчета NASA, посвященного проблеме космического мусора, на данный момент на орбите находятся 16094 "мусорных объекта", в том числе вышедших из строя 3396 спутников и 12968 верхних ступеней ракет-носителей и других обломков.

В 2001 году общее число объектов космического мусора составляло 8831 (2732 спутников и 6099 других объектов).

При этом главным загрязнителем космического пространства остается Россия, на долю которой вместе с другими странами СНГ приходится 6075 объектов космического мусора. На США на "космической свалке" приходится 4867 объектов. На третьем месте Китай - 3623.

Космическим мусором считаются все искусственные объекты в космосе, которые неисправны, не функционируют и уже не могут служить полезным целям, но представляют опасность для действующих космических аппаратов.

Угроза столкновения с "мусорными объектами", в частности, регулярно заставляет менять орбиту Международной космической станции (МКС), замечает РИА "Новости".