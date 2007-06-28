BMW рассекретила маленькое купе (фото)

Компания BMW распространила первую официальную информацию о своей новой модели – купе 1-Series. В Европе автомобиль поступит в продажу в ноябре текущего года и будет комплектоваться двумя дизельными и одним бензиновым мотором.

Новинка построена на той же платформе, что и хэтчбек 1-Series, однако габариты купе стали немного больше: длина увеличилась на 133 миллиметра и составляет 4360 миллиметров, а ширина – на один миллиметр - до 1934. Кроме того, объем багажника стал больше на 20 литров – 370 литров.

Базовая модификация автомобиля – 120d - будет оснащаться двухлитровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил.

Более мощная версия - 123d – получит 204-сильный двухлитровый дизель с двумя турбинами. Максимальный крутящий момент в 400 Нм достигается при двух тысячах оборотах в минуту. До "сотни" такой автомобиль разгонится за семь секунд, а максимальная скорость составит 236 километров в час.

Модель 135i станет "топовой" и будет комплектоваться рядной бензиновой трехлитровой "шестеркой" с двумя турбинами мощностью 306 лошадиных сил (400 Нм). Скорости сто километров в час такое купе достигнет через 5,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 248 километров в час.

Помимо этого, для всех версий купе BMW 1-Series можно будет заказать спорт-пакет "М", который будет включать аэродинамический обвес, спортивную подвеску и сиденья, иную отделку интерьера, а также рулевое колесо обшитое кожей. Также в пакет входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски для машин с дизельными двигателями и 18-дюймовые для версии с бензиновым мотором.

Стоимость таких автомобилей пока не сообщается.

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