Скандального американского хакера взяли на работу в Facebook

Американский хакер Джордж "Геохот" ХОТЦ, взломавший операционную систему на смартфоне iPhone 4 и систему защиты на игровой приставке Sony PlayStation 3, устроился работать в крупнейшую социальную сеть Facebook.

Об этом сообщает ряд интернет-ресурсов. Также эту информацию косвенно подтвердил сам Дж.ХОТЦ на своей страничке на Facebook.

Последняя запись на "стене" Хотца в социальной сети от 22 июня гласит "Facebook - действительно потрясающее место для работы... первый хакерский марафон окончен"

По предположению различных интернет-ресурсов, в частности, Redmond Pie, Дж.ХОТЦА могли позвать работать в компанию Марка ЦУКЕРБЕРГА для разработки специального приложения для работы в Facebook для операционной системы iOS. Под управлением этой системы выпускаются такие устройства компании Apple как iPhone, iPod и iPad. Стоит отметить, что соревнующийся с Facebook по популярности сервис микроблогов Twitter своим приложением под iOS уже обзавелся.

После скандала со взломом PlayStation 3 Sony подала на Дж.ХОТЦА в суд, однако конфликт был урегулирован по договоренности сторон. Тем не менее, хакер призвал мировую интернет-общественность и хакерское сообщество в частности бойкотировать продукцию международного гиганта.

Помимо взлома iOS и PlayStation 3 21-летний Дж.ХОТЦ известен своим участием в серьезных научных мероприятиях. Так, в 2005 и 2007 годах он становился финалистом международной научной и инженерной конференции Intel с проектами в области сканирования человеческого мозга и построения голографического трехмерного изображения.