Арестован подозреваемый в хакерских атаках на ЦРУ и Сенат
00:46, 22 июня 2011Наука и IT
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Совместная операция в Лондоне
В Лондоне арестован подозреваемый в причастности к группе хакеров Lulz Security, осуществлявшей атаки на сайты ЦРУ, американского сената и компании Sony, сообщает Би-би-си.
19-летний подозреваемый был задержан в результате совместной операции британской полиции и ФБР. Сейчас, как сообщают представители полиции, задержанный дает показания.
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