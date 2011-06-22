Арестован подозреваемый в хакерских атаках на ЦРУ и Сенат

В Лондоне арестован подозреваемый в причастности к группе хакеров Lulz Security, осуществлявшей атаки на сайты ЦРУ, американского сената и компании Sony, сообщает Би-би-си.

19-летний подозреваемый был задержан в результате совместной операции британской полиции и ФБР. Сейчас, как сообщают представители полиции, задержанный дает показания.