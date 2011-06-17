Суд признал DDoS-атаки уголовным преступлением

Суд в Германии признал блокирование интернет-сайтов путем преднамеренной перегрузки запросами уголовно наказуемым преступлением. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Der Spiegel.

В соответствии с постановлением земельного суда Дюссельдорфа, организация DDoS-атаки на сервер будет караться лишением свободы на срок до десяти лет.

Это решение было принято судом в марте 2011 года, однако опубликовано оно было только сейчас. Поводом стало дело о блокировке работы букмекерских сайтов. Обвиняемый, чье имя не называется, пытался шантажировать владельцев онлайн-контор, атаковав их сервера, расположенные в России.

Три компании из шести согласились откупиться от злоумышленника, оставшиеся три платить отказались. После этого обвиняемый вновь заблокировал их сайты. В результате они понесли убытки, общий объем которых исчисляется сотнями тысяч евро.

Подсудимого признали виновным не только в шантаже, но и в саботаже компьютерной техники (статья 303b Уголовного кодекса). Это дело стало одним из первых случаев вынесения обвинительного приговора в связи с организацией DDoS-атаки.