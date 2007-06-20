Российских пилотов МИГ-29 научат летать по украинской ”Нитке”

Нынешним летом Министерство обороны Украины предоставит комплекс «Нитка» (комплекс предназначен для подготовки летчиков палубной авиации) для тренировки российских летчиков самолетов МиГ-29.

Как сообщил УНИАН начальник управления пресс-службы Минобороны Украины Андрей ЛЫСЕНКО, об этом сегодня во время встречи в Москве договорились министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО и министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ.

По словам А.ЛЫСЕНКО, кроме этого, будет организован обмен слушателями между высшими военными учебными заведениями двух стран.

Также во время встречи стороны констатировали позитивное развитие сотрудничества в военной и военно-технической сфере и подтвердили перспективы дальнейшего сотрудничества, отметил А.ЛЫСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня в Москве проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ. Традиционно украинская сторона примет участие в мероприятиях в рамках Совета министров обороны стран-участниц СНГ в качестве наблюдателя.