Китайские хакеры взломали сотни аккаунтов Gmail

Китайские хакеры взломали учётные записи нескольких сотен пользователей почтового сервиса Gmail, в том числе аккаунты высокопоставленных американских чиновников и политических деятелей США, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании Google.

В заявлении говорится, что все пользователи взломанных учётных записей были проинформированы о хакерской атаке. По мнению Google, данный инцидент не имеет ничего общего с более серьёзной кибератакой китайских хакеров в конце 2009 - начале 2010 года, когда их целью стали системы безопасности самой компании.

Обстановку накаляют появившиеся в последнее время сообщения о том, что за подобными кибератаками может стоять правительство КНР, замечает РИА "Новости". Сообщалось, что специальные подразделения китайской армии организовывают учебные хакерские атаки на информационные сети вооруженных сил КНР и, таким образом, повышают готовность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к защите своих систем управления.

По мнению представителей министерства обороны КНР, повышение уровня информатизации и усиление защиты информационных сетей являются важными составными частями боевой подготовки войск.