"Синие" хакеры созданы, чтобы нападать на китайских военных

. Подразделения, созданные в китайской армии, будут организовывать учебные хакерские атаки на информационные сети вооруженных сил КНР и, таким образом, повышать готовность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к защите своих систем управления, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Гэн Яньшэн.

"Повышение уровня информатизации и усиление защиты информационных сетей - важная составная часть боевой подготовки войск. В соответствии с требованиями боевой подготовки НОАК создала "сетевую синюю армию", - приводит его слова РИА "Новости".

"Синими" в китайской армии называют войска, обозначающие противника в ходе военных маневров. Гэн Яньшэн подчеркнул, что в настоящее время защита информационных сетей КНР "довольно слаба", при этом КНР нередко страдает от хакерских атак из-за рубежа.