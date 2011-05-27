Украина и Перу займутся космическими проектами

Кабинет министров принял распоряжение «О подписании Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Перу относительно сотрудничества в сфере космической деятельности».

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, необходимость заключения этого соглашения вызвана заинтересованностью обеих сторон в налаживании сотрудничества в рамках совместных космических проектов и предусмотрена поручением Кабинета министров Украины от 1 апреля 2008 года №12319/5/1-08.

Рамочное соглашение предусматривает сотрудничество в таких сферах, как разработка и участие в совместных проектах и деятельности по исследованиям и развитию технологий; техническая помощь; совместное использование техники и элементов инфраструктуры; сотрудничество в сфере стандартизации и лицензирования; обмен научно-техническим персоналом; консультации и сотрудничество с правительственными учреждениями, промышленными предприятиями, научными заведениями и другими организациями и тому подобное.

По информации главного разработчика Государственного космического агентства, реализация акта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Финансирование реализации положений рамочного соглашения предусматривается осуществлять за счет средств субъектов космической деятельности (предприятий – участников реализации проектов), а также в пределах средств общего фонда государственного бюджета Украины.