Блоггер наблюдал ликвидацию бен Ладена, сам того не подозревая

Первые новости об операции против бен Ладена была оглашены не в заявлении президента США Обамы, а на сайте микроблогов Twitter, сообщает Би-би-си.

Живущий в Абботтабаде блоггер Сохаиб Атхар наблюдал операцию по ликвидации бен Ладена и рассказывал о ней в своем блоге в Twitter, хотя сам не подозревал, за кем прилетели спецназовцы.

Незадолго до начала операции написал в своем микроблоге, что над головой у них кружит вертолет и, кажется, не пакистанский.

Сам блоггер понял, за чем вел наблюдение, только тогда, когда по телевидению выступил президент США Обама и рассказал о том, что бен Ладен убит.