Киевстар гарантирует защиту детей от онлайн-угроз

«Киевстар» внедрил новую уникальную услугу для мобильного телефона - «Родительский контроль». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Новая услуга гарантирует защиту детей от онлайн-угроз во время выхода в Интернет с мобильного телефона. Техническое решение на базе перечня безопасных сайтов разработано впервые на украинском телеком-рынке и предоставляется бесплатно для клиентов «Киевстар».

Услуга «Родительский контроль» открывает доступ с мобильного телефона только к перечню безопасных и полезных ресурсов для детей. На момент запуска список состоит из 44 сайтов – образовательного и развлекательного характера. Веб-ресурсы были предложены клиентами и сотрудниками «Киевстар» и рекомендованы для детей экспертами Института психологии им. Г.Костюка Национальной академии педагогических наук Украины.