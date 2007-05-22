Новый мобильник Nokia может работать без подзарядки 16 суток (фото)
10:03, 22 мая 2007Наука и IT
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Новинка ориентирована на деловых людей
|Nokia 3109 Classic. Фото с сайта moldova.org
Производитель заявляет, что время автономной работы нового мобильника в режиме ожидания составляет 16 дней. В режиме разговора телефон работает без подзарядки до четырех часов. Телефон оснащен небольшим дисплеем, отображающим 256 тысяч цветов, USB-портом для синхронизации с компьютером и модулем Bluetooth.
Программное обеспечение новинки позволяет хранить до двух тысяч контактов, принимать и отправлять электронную почту с вложенными файлами и прослушивать mp3-файлы. Мобильник также оборудован устройством чтения карт памяти формата microSD до двух гигабайт.
Мобильник появится в продаже во втором квартале 2007 года по цене 140 евро.
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