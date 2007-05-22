Новый мобильник Nokia может работать без подзарядки 16 суток (фото)

Компания Nokia представила новый мобильный телефон 3109 Classic, сообщается в официальном пресс-релизе компании. Мобильник ориентирован на деловых людей и совмещает доступную цену с богатыми функциональными возможностями.

Производитель заявляет, что время автономной работы нового мобильника в режиме ожидания составляет 16 дней. В режиме разговора телефон работает без подзарядки до четырех часов. Телефон оснащен небольшим дисплеем, отображающим 256 тысяч цветов, USB-портом для синхронизации с компьютером и модулем Bluetooth.

Программное обеспечение новинки позволяет хранить до двух тысяч контактов, принимать и отправлять электронную почту с вложенными файлами и прослушивать mp3-файлы. Мобильник также оборудован устройством чтения карт памяти формата microSD до двух гигабайт.

Мобильник появится в продаже во втором квартале 2007 года по цене 140 евро.

Лента.ру