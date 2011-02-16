США дают деньги на защиту блоггеров во всем мире

Поддержка свободы интернета по всему миру останется приоритетом для США, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон.

"Доступ к интернету - неотъемлемое право человека. Он должен быть свободным и открытым, люди должны сами решать, какую информацию оттуда черпать и какой информацией обмениваться. Свободу собраний, высказываний и свободу пользоваться онлайн-сетями я бы в совокупности охарактеризовала как свободу общения. США поддерживают и будут продвигать эту свободу везде, а также призывают все страны последовать нашему примеру", - сказала госсекретарь, выступая в Вашингтон с ежегодной речью о свободе интернета.

По ее словам, интернет сыграл существенную роль в событиях в Египте, где президент Хосни Мубарак под давлением протестовавших несколько недель людей ушел в отставку. "Как только там был восстановлен доступ к интернету, весь Египет сразу же вышел онлайн. Люди согласовывали действия через электронную почту, важную роль сыграли социальные сети - Facebook и Twitter", - сказала госсекретарь,

В этом году США намерены активнее защищать интернет-активистов и блоггеров, подвергающихся давлению со стороны властей. На эти цели в 2011 году планируется потратить 25 миллионов долларов. Госсекретарь не уточнила, как именно будут тратиться эти деньги, отметив лишь, что они помогут "обойти ограничения, установленные подобно Великой китайской стене, в Иране, Сирии, Вьетнаме и Мьянме, точно так же как недавно в Египте".

"На следующей неделе госдепартамент запускает твиттер-каналы на арабском и персидском языках для того, чтобы поддерживать постоянную связь с арабскими странами и Ираном и расширить присутствие ресурсов, рассказывающих о правах и свободах человека. Также мы откроем аккаунты для Китая, Индии и России на родных языках граждан этих стран", - цитирует выступление РИА "Новости".

Она подчеркнула, что те лидеры, которые возводят искусственные барьеры на пути развития интернета и интернет-свобод рискуют оказаться в самоизоляции и, в конечном итоге, все равно окажутся перед выбором: углублять эту самоизоляцию и платить за нее все возрастающую цену, либо ослабить контроль за интернет-пространством.

Нынешнее выступление Клинтон по вопросам свободы в интернете стало вторым. В прошлом году госсекретарь выступила с аналогичной речью, впервые официально провозгласив интернет новым инструментом продвижения демократии.