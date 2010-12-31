На крышу спортшколы в Херсоне ставят 20 китайских гелиоколлекторов

В Херсоне уже 7 учебных заведений оборудованы солнечными системами горячего водоснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, солнечные системы горячего водоснабжения и отопления установлены уже в 6 детских садах областного центра. По расчетам мэрии себестоимость подогрева воды почти в 10 раз ниже, чем была при электрическом подогреве.

В данный момент в городе солнечными батареями оборудуют еще и бассейн в одной из спортивных школ – ДЮСШ №6. На крыше спортшколы установлены 20 гелиоколлекторов китайского производства. Стоимость оборудования – 235 тыс. грн. Срок окупаемости проекта – 5-6 лет. Мощности гелиоколлекторов хватает для обслуживания 40 детей за один час.

«С точки зрения экономики, это уменьшит затраты на транспортировку тепловой энергии, уменьшит затраты на электрическую энергию, и таким образом позволит сэкономленные средства на этом объекте использовать их на других объектах», - сказал городской голова Владимир САЛЬДО.

«Установление новых современных солнечных коллекторов позволит получать теплую воду для душевых кабин в течение всего года, а не лишь в отопительный сезон, как это было раньше. Кроме того, выполненные работы позволят сэкономить средства на приобретение и транспортировку тепловой, электрической энергии. Эти средства можно будет нацелить на другие объекты. Это лишь начало нашей работы по переводу всего плавательного бассейна на солнечное теплоснабжение. Второй этап – установка дополнительных коллекторов, которые будут подогревать воду для самого бассейна», - сообщил В.САЛЬДО.